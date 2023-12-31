Реклама
Прямой эфир
Общество
В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород
Спорт
Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом 2023 года
Мир
Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
Общество
Лавров рассказал более чем о 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ
Мир
Сунак в новогоднем послании не стал упоминать об Украине
Мир
Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Спорт
В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Зеленский заявил о получении плана ВСУ на 2024 год

Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Врач-эндокринолог Михалёва: жирные блюда самые вредные на новогоднем столе
0
Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блюда, которые содержат много жира, сахара и соли, являются самыми вредными на новогоднем столе. К ним относятся мясная нарезка, салаты и жареная курица. Об этом рассказала в воскресенье, 31 декабря, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва.

«Традиционно новогоднее меню представляет собой закуски, салаты, горячее блюдо, десерты и напитки, в том числе обилие алкоголя. Самое вредное из перечисленного — это то, что содержит много жира, сахара, соли, в комбинации с алкоголем. Такое сочетание чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта и особенно опасного осложнения — острого панкреатита, гипертонии, ухудшает компенсацию диабета, провоцирует набор избыточной массы тела и срыв пищевого поведения во время праздников», — напомнила специалист в беседе с RT.

Говоря о вреде мясных нарезок, она обратила внимание на то, что изделия мясной гастрономии в своем большинстве содержат большое количество жира, соли и нитритов, из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности.

Салаты также становятся вредными, если в них используют колбасу, картофель и большое количество майонеза. По словам Михалёвой, это совсем не полезно для пищеварения из-за высокой калорийности.

На третьем месте в рейтинге врача — жареная курица, особенно если с нее не сняли кожу перед приготовлением.

«<...> Употребление алкоголя с такими блюдами опасно для поджелудочной железы, что может привести к срочной госпитализации в разгар праздников», — подытожила врач.

Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать
Блюдо от Юлии Высоцкой, подсвечники из яблок и эффектные наряды

Накануне врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Тананакина рассказала «Известиям» о полезных новогодних блюдах. Так, по ее словам, самые полезные из привычных салатов на новогоднем столе — это винегрет и греческий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023