Врач назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Блюда, которые содержат много жира, сахара и соли, являются самыми вредными на новогоднем столе. К ним относятся мясная нарезка, салаты и жареная курица. Об этом рассказала в воскресенье, 31 декабря, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалёва.

«Традиционно новогоднее меню представляет собой закуски, салаты, горячее блюдо, десерты и напитки, в том числе обилие алкоголя. Самое вредное из перечисленного — это то, что содержит много жира, сахара, соли, в комбинации с алкоголем. Такое сочетание чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта и особенно опасного осложнения — острого панкреатита, гипертонии, ухудшает компенсацию диабета, провоцирует набор избыточной массы тела и срыв пищевого поведения во время праздников», — напомнила специалист в беседе с RT.

Говоря о вреде мясных нарезок, она обратила внимание на то, что изделия мясной гастрономии в своем большинстве содержат большое количество жира, соли и нитритов, из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности.

Салаты также становятся вредными, если в них используют колбасу, картофель и большое количество майонеза. По словам Михалёвой, это совсем не полезно для пищеварения из-за высокой калорийности.

На третьем месте в рейтинге врача — жареная курица, особенно если с нее не сняли кожу перед приготовлением.

«<...> Употребление алкоголя с такими блюдами опасно для поджелудочной железы, что может привести к срочной госпитализации в разгар праздников», — подытожила врач.

Накануне врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Тананакина рассказала «Известиям» о полезных новогодних блюдах. Так, по ее словам, самые полезные из привычных салатов на новогоднем столе — это винегрет и греческий.