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Врач назвала самые полезные новогодние блюда

Врач Тананакина: самые полезные салаты на новогоднем столе — винегрет и греческий
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Фото: TASS/IMAGO/Addictive Stock
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Чрезмерное употребление продуктов, которыми обычно богат новогодний стол — майонезные салаты, жирная рыба и мясо, выпечка и торты, алкоголь — может быть опасно не только для фигуры, но и для здоровья. Однако новогодний стол может быть и полезным, если включить в меню определенные блюда, рассказала «Известиям» 30 декабря врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Тананакина.

Так, по ее словам, самые полезные из привычных салатов на новогоднем столе — это винегрет и греческий. Первый богат витаминами и клетчаткой. Поскольку овощи обычно варятся в кожуре, то сохраняют при этом все полезные вещества и микроэлементы.

Греческий салат относится, по ее словам, к блюдам средиземноморской кухни. Она считается одной из самых сбалансированных в мире. Из-за невысокой калорийности салат можно смело отнести к диетическим блюдам, а обилие полезных микроэлементов в блюде способствует улучшению процесса пищеварения.

Еще одним питательным блюдом, как рассказала врач, можно назвать салат из бурраты с томатами. Кроме того, знаменитый салат «Капрезе» не менее полезен: это тоже томаты с сыром, но уже с моцареллой.

«Из холодных закусок лидер по полезности — холодец. Из ингредиентов только мясо, бульон на кости и желатин с приправами. Блюдо обладает большим количеством легкоусвояемого белка и витаминов группы А и В, а значит, можно смело ставить это блюдо на стол», — добавила Тананакина.

Говоря о горячих блюдах, она отметила, что если запечь в духовке нежирные мясо или рыбу, а из специй использовать только соль, перец и душистые травы, то из такого блюда для организма можно извлечь только пользу.

«Главное правило создания безвредных блюд — поменьше масла и специй, отсутствие майонеза или замена его на домашний, использование нежирных видов мяса и рыбы. Даже привычные нам блюда можно сделать менее вредными, например заменить колбасу в оливье на курицу, — было бы желание», — подытожила эндокринолог.

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22 декабря врач-нутрициолог Дарья Русанова посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать еду, есть маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения и избежать переедания. Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода.

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