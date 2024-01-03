В провинции Ла-Риоха в Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 3 января сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным, толчки были зафиксированы в 08:04 по UTC (11:04 мск) в 61 км от деревни Винчина на глубине в 105 км.

1 января серия землетрясений произошла в Японии. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, а позже была отменена.

На следующий день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.