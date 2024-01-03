МВД предложило внести изменения в экзамен на права для мотоциклистов

МВД России предложило убрать из экзамена на права для мотоциклистов испытание «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места». Об этом 3 января сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Упражнение предусматривало заезд на парковочное место, после которого от кандидата в водители требовалось вручную откатить мотоцикл в расположенный рядом бокс. Вместо этого ведомство предложило закрепить упражнение «Колейная доска», во время которого требуется проехать по доске, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногой поверхности, после чего остановиться, включив нейтральную передачу.

Как уточняется, подобное упражнение предусматривалось в практическом экзамене на право управления мотоциклом до 2016 года, однако затем было исключено. При этом планируется, что новый регламент МВД вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что с 1 января изменятся правила проведения экзамена на водительские права. Так, новые правила содержат требование сдачи теоретического экзамена при желании получить российские права на основании иностранных документов для управления мотоциклами, легковыми автомобилями с прицепом массой до 750 кг и без, скутерами, легкими квадроциклами, легкими мотоциклами, трициклами и квадроциклами.

До этого, 22 декабря, МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.