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Правила сдачи экзамена на водительские права изменят с 1 апреля

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Правила проведения экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля. Соответствующее постановление принято правительством РФ 1 января, сообщило ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства РФ. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 года», — говорится в документе.

Новые правила содержат требование сдачи теоретического экзамена при желании получить российские права на основании иностранных документов для управления мотоциклами, легковыми автомобилями с прицепом массой до 750 кг и без, скутерами, легкими квадроциклами, легкими мотоциклами, трициклами и квадроциклами.

Для управления грузовиками и автобусами понадобится сдать теоретический и практический экзамены. При этом водители автобусов должны иметь стаж как минимум один год.

«Выдача российских национальных водительских удостоверений на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных в Белоруссии, гражданам РФ и гражданам Белоруссии производится без проведения экзаменов», — отмечается в постановлении.

Новые правила также имеют основания для приостановления проведения экзаменов и выдачи прав. В их перечень входят истечение срока действия паспорта или медицинского заключения, неявка на экзамен или получение прав, отказ фотографироваться при оформлении документов, уклонение от явки по повестке в военкомат.

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22 декабря МВД России подготовило изменения в приказ о порядке проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Проект предусматривает, что с 1 апреля 2024 года будет отказано в допуске на экзамены тем, кто был лишен права на управление транспортными средствами из-за административного наказания за вождение в состоянии опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

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