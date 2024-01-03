Футболист сборной Бразилии Нино перейдет в «Зенит»

Защитник бразильского футбольного клуба «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Об этом 2 января сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сумма трансфера составит порядка €6 млн. Переговоры находятся в завершающей стадии, и в ближайшее время ожидается официальное заявление «Зенита».

В прошлом сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забив пять голов и отдав две результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €11 млн.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что испанский «Реал» может арендовать у санкт-петербургского «Зенита» защитника Роберта Ренана.