МЧС предупредило о морозах до -35 градусов в центре России
Морозы до –23...–27 градусов ожидаются 3 января в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в некоторых областях столбики термометров опустятся до –35. Об этом сообщили региональные управления МЧС 2 января.
Холоднее всего будет в Ярославской области, где 3 и 4 января в ночные и утренние часы ожидается до –35 градусов.
До –34 градусов ночью 3 января ожидается в Тверской области, около –33 градусов прогнозируется в Костромской области. До –30 градусов столбики термометров опустятся во Владимирской области.
В Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тульской областях прогнозируется до –27 градусов. Температура воздуха –23 градуса ожидается в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях.
Ранее, 2 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до самых морозных значений за текущую зиму — до –18,5 градуса. Холоднее всего было в Клину, где температура воздуха опустилась до –25,1 градуса.
Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.