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В Москве температура опустилась до самых морозных значений за зиму

Синоптик Тишковец: в Москве температура показала самые морозные значения за зиму
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до самых морозных значений за текущую зиму — до -18,5 градуса. Об этом 2 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до -18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на шесть градусов ниже январской нормы», — сказано в Telegram-кнале синоптика.

Он отметил, что в то время холоднее всего было в Клину, где температура воздуха опустилась до -25,1 градуса.

Тишковец предупредил, что морозы будут только усиливаться в последующие сутки, и призвал граждан одеваться теплее.

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Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Ранее, 28 декабря, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до -20 градусов.

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