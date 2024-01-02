В Москве температура опустилась до самых морозных значений за зиму
Минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до самых морозных значений за текущую зиму — до -18,5 градуса. Об этом 2 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до -18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на шесть градусов ниже январской нормы», — сказано в Telegram-кнале синоптика.
Он отметил, что в то время холоднее всего было в Клину, где температура воздуха опустилась до -25,1 градуса.
Тишковец предупредил, что морозы будут только усиливаться в последующие сутки, и призвал граждан одеваться теплее.
Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.
До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.
Ранее, 28 декабря, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до -20 градусов.