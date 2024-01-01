В Московском регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за морозов

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра на 1 января.

Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 8:00 5 января.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении.

Также на сайте заявлено о желтом уровне погодной опасности в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет актуально до 3 января.

Накануне департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Еще 28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в столице и области может понизиться до –20 градусов.