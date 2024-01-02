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Сдвиг коры: в Японии произошло разрушительное землетрясение

В результате стихийного бедствия погибло более 50 человек
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
В Японии зафиксировано землетрясение силой 7,6 балла. В результате стихийного бедствия имеются разрушения и человеческие жертвы. Власти страны пытаются организовать помощь потерпевшим, задействованы силы самообороны. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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последствия землетрясения в Японии
Фото: AP Photo/Hiro Komae
1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в префектуре Исикава
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
В префектуре из-за землетрясений без электроснабжения осталось около 32,5 тыс. домов
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Пострадавшие в результате землетрясения просят о помощи, выкладывая на земле надписи SOS из подручных предметов
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Во многих районах до сих пор отключен свет и нет связи после разгула стихии
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Из-за землетрясения в центре города Вадзима вспыхнул сильный пожар
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Перевернувшиеся в результате землетрясения рыбацкие лодки у острова Сика в префектуре Исикава
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последствия землетрясения в Японии
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Автомобилисты помогают друг другу проехать по разрушенной дороге недалеко от города Анамидзу на полуострове Ното с видом на Японское море, расположенное к северо-западу от Токио.
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Серия мощных землетрясений, обрушившихся на запад Японии, повредила тысячи зданий, транспортных средств и лодок. Чиновники предупредили, что впереди могут быть новые землетрясения
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
Землетрясения спровоцировали цунами на японском побережье. В городе Вадзима префектуры Исикава было зафиксировано цунами высотой 1,2 м. В городе Тояма высота волны составила 0,8 м, а в порту Канадзава — 0,5 м
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последствия землетрясения в Японии
Фото: REUTERS/Kyodo
В Вадзиме разрушено здание префектуры Исикава в центральной Японии после сильного землетрясения, которое накануне настигло побережье Японского моря.
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последствия землетрясения в Японии
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Женщина едет на велосипеде среди поврежденных домов в городе Ното на полуострове Ното
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