Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярсы». Об этом 2 января сообщило Минобороны РФ.

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Ведомство планирует перевооружить это полки после 2025 года.

До этого, 19 декабря, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.

Кроме того, «Ярсы» в процессе поступления на вооружение постоянно модернизировались.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».