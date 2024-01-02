Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
Мир
Силы быстрого реагирования в Судане согласились отпустить 451 пленного
Происшествия
Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино
Мир
Призывы вступать в ВСУ начали рассылать в Одесской области
Политика
Пушков отметил усиление БРИКС после вступления Саудовской Аравии
Мир
Саудовская Аравия официально объявила о присоединении к БРИКС
Происшествия
Мэр Белгорода сообщил о ликвидации неразорвавшегося снаряда
Происшествия
Человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду
Общество
В Росавиации заявили о заинтересованности 60 аэропортов в системах подавления БПЛА
Армия
Жога сообщил о награждении генерал-майора Фролова званием Героя России посмертно
Мир
Посол Франции в Киеве Весьер заявил о смене подхода к поддержке Украины
Мир
Минздрав Газы сообщил о более чем 22 тыс. погибших с начала конфликта
Мир
Турция опровергла пропуск подаренных Киеву Лондоном миноискателей через свои проливы
Мир
Франция закрыла посольство в Нигере «до дальнейшего распоряжения»

Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

Минобороны: мобильную группировку РВСН перевооружили с «Тополя» на «Ярс»
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярсы». Об этом 2 января сообщило Минобороны РФ.

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Ведомство планирует перевооружить это полки после 2025 года.

До этого, 19 декабря, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской МБР «Ярс». Он уточнил, что основная их масса мобильна, кроме того, ракетный комплекс несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.

Кроме того, «Ярсы» в процессе поступления на вооружение постоянно модернизировались.

Пушкам — бомбы: какое «малое» ядерное оружие есть у России
Сегодня о нём всё чаще говорят на международной арене

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024