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Военный эксперт рассказал о характеристиках баллистической ракеты «Ярс»

Военный эксперт Корнев: ракетный комплекс «Ярс» может уничтожить небольшой город
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев 19 декабря рассказал «Известиям» о технических характеристиках российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

«Ракетный комплекс «Ярс» имеет несколько преимуществ. Первое — в том, что он есть на вооружении в больших количествах. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в Ракетных войсках стратегического назначения. Во-вторых, основная масса «Ярсов» мобильна. У них автономная пусковая установка. Ее особенность в том, что она может наносить удар из любой точки маршрута патрулирования. Ей не нужно топопривязанного места пуска», — сказал он.

Третье преимущество, отметил Корнев, в том, что ракетный комплекс несет разделяющуюся головную часть индивидуального наведения, то есть он несет от трех до шести боевых блоков в зависимости от модификации, каждый из которых будет нацелен на свою цель.

«Одной ракетой таким образом можно поразить от трех до шести целей. В комплектации «Ярс-С» комплекс оснащен боевыми блоками среднего класса мощности. Точных данных нет, но считается, что это не менее пятисот килотонн. Это очень мощный заряд, который может полностью уничтожить, к примеру, небольшой город», — сказал эксперт.

Также он сообщил, что «Ярсы» в процессе поступления на вооружение постоянно модернизировались.

«По электронике, по оборудованию они сейчас наиболее близки к современному уровню развития техники. Комплекс твердотопливный, что облегчает его эксплуатацию, обслуживание, хранение, снижает его аварийность», — заключил Корнев.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

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