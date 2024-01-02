Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Управление Роспотребнадзора по Амурской области 2 января сообщило о регистрации в Благовещенске двух завозных случаев кори.
«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», — отметили специалисты в Telegram.
Медики наблюдают за лицами, находившимися в контакте с заболевшими. Медицинские организации Приамурья обеспечены необходимым запасом вакцины и иммуноглобулина для локализации возможных очагов заболевания.
В Роспотребнадзоре призвали граждан при первых признаках заболевания оставаться дома и вызвать врача на дом.
Ранее, 27 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что мир вокруг России «горит» корью. По ее словам, ситуация в стране контролируема — корью заболевают непривитые граждане.
До этого, 15 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в стране вакцины от кори, краснухи и паротита.
В конце ноября член-корреспондент РАН Петр Чумаков на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что рост заболеваемости корью в России происходит из-за ослабевшего коллективного иммунитета.