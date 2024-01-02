Пассажиров и членов экипажа горящего в аэропорту Токио самолета эвакуировали. Об этом 2 января сообщает Kyodo.

«Все пассажиры и члены экипажа, численностью 379 человек, спаслись», — говорится в сообщении.

В числе эвакуированных — 367 пассажиров и 12 членов экипажа.

Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

Лайнер продолжает гореть на взлетно-посадочной полосе. К тушению пожара, начавшегося в результате столкновения самолетов, привлечено более 70 пожарных машин и другой техники.

Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда ранее в этот день. Он следовал из северного японского города Саппоро в Токио. Позже стало известно, что лайнер JAL во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, в котором находилось шесть членов экипажа. Борт смог покинуть лишь один человек, судьба оставшихся пяти неизвестна.