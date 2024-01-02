Yonhap узнало подробности о напавшем на лидера оппозиции Южной Кореи

Мужчина, напавший на лидера южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна, использовал 18-сантиметровый нож, купленный в Сети. Об этом 2 января сообщает Yonhap News Agency.

Установлено, что напавшему было 67 лет, он подошел к политику и под видом сторонника попросил автограф. Затем он нанес удар оппозиционеру в шею с левой стороны. Злоумышленник задержан полицией на месте.

Также журналисты уточняют, что нападавший был в бумажной короне с надписью «Я — Ли Чжэ Мён». Помимо этого, преступник уже посещал одно из мероприятий политика в прошлом месяце, но не смог подойти к нему достаточно близко для нападения.

В настоящее врем правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Ранее в этот день сообщалось, что состояние политика оценивается как неопасное для жизни. В то же время, представитель Демократической партии заявил, что у Ли Чжэ Мёна была повреждена, предварительно, яремная вена, что могло вызвать повторное кровотечение.

Нападение на Ли Чжэ Мёна произошло 2 января при посещении нового аэропорта Гадокто в Пусане. Сообщалось, что неизвестный ранил оппозиционера в шею. Вид оружия нападавшего не уточнялся.

В 2022 году Ли Чжэ Мён выдвигался на пост президента Южной Кореи и проиграл с небольшой разницей. Выборы нового южнокорейского лидера состоялись 9 марта 2022-го. Победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Он набрал более 48,56% голосов против 47,79%, набранных либералом Ли Чжэ Мёном.