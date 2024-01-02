СМИ сообщили о состоянии лидера оппозиции Южной Кореи после ранения в шею

Состояние лидера южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёна, получившего ранение в шею, оценивается как неопасное для жизни. Об этом 2 января сообщает Yonhap News Agency.

Как указано, после нападения Ли Чжэ Мён потерял сознание. Его госпитализировали в больницу Национального университета Пусана для оказания первой помощи, после чего перевели в медучреждение Национального университета Сеула.

«Согласно тому, что было установлено на сегодняшний день, политик получил рваную рану на шее толщиной 1 см, и его состояние не опасно для жизни», — пишет агентство.

В свою очередь, представитель Демократической партии заявил, что, предварительно, у Ли Чжэ Мёна была повреждена яремная вена. Из-за этого есть вероятность повторного кровотечения.

Ранее в этот день стало известно о нападении на Ли Чжэ Мёна в Пусане, когда он общался с журналистами во время посещения нового аэропорта Гадокто. Сообщалось, что неизвестный ранил Ли Чжэ Мёна в шею. Полиция задержала нападавшего на месте инцидента. Отмечалось, что у него было оружие, но, какое именно, не уточняется. По словам очевидцев, мужчина напал на политика с оружием длиной 20–30 см, которое держал при себе.

В 2022 году Ли Чжэ Мён выдвигался на пост президента Южной Кореи и проиграл с небольшой разницей. Выборы нового южнокорейского лидера состоялись 9 марта 2022-го. Победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Он набрал более 48,56% голосов против 47,79%, набранных либералом Ли Чже Мёном.