Yonhap сообщило о нападении на лидера главной оппозиционной партии Южной Кореи

Лидер ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время своего визита в Пусан. Об этом 2 января сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что нападение на политика произошло во время общения с журналистами утром в 10:27 по местному времени. По данным агентства, неизвестный атаковал Ли Чжэ Мёна в шею, после чего у того пошла кровь и он упал, потеряв сознание. Политик был госпитализирован в медучреждение.

Полиция задержала нападавшего на месте инцидента. Сообщается, что у него было оружие, но какое именно — не уточняется. По словам очевидцев, передает агентство, мужчина напал на Ли Чжэ Мёна с оружием длиной 20–30 см, которое держал при себе.

В 2022 году Ли Чжэ Мён выдвигался на пост президента Южной Кореи и проиграл с небольшой разницей. Выборы нового южнокорейского лидера состоялись 9 марта 2022 года. Победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль. Он набрал более 48,56% голосов против 47,79% голосов, набранных либералом Ли Чже Мёнем.

Ли Чжэ Мён объявил голодовку 31 августа в знак протеста против «множества политических провалов правительства Юна». Позднее, 18 сентября, политик попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. 23 сентября сообщалось, что Ли Чжэ Мён прекратил голодовку спустя 24 дня по совету врачей.