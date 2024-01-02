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Психолог назвала способы эффективного отдыха в праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В праздники не следует отсыпаться за весь предыдущий год. Вместо этого лучше ложиться спать и вставать в одно и то же время, заявила 2 января психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуб в беседе с RT.

Так, по ее мнению, очень важно следить за своим эмоциональным состоянием и вовремя делать паузы, если наступает ощутимый перегруз.

«Например, если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки», — рассказала специалист.

Она добавила, что такой вид досуга может наоборот привести к еще большим проблемам со здоровьем: головной боли, напряжению глаз, ухудшению осанки и другим. По словам Якуб, в случае ухудшения ситуации с бесполезным потреблением контента следует обратиться к врачу.

Также люди после праздников могут сталкиваться со снижением концентрации, вялостью и отсутствием мотивации. Чтобы этого избежать, специалист рекомендует за пару дней до окончания праздников начать входить в привычный ритм жизни и занимать себя рутинными задачами. Еще полезным может быть планирование досуга на грядущие выходные.

«Относитесь к себе бережно, внимательно и заботливо, решайте бытовые и рабочие задачи в комфортном для вас темпе», — добавила Дарья Якуб.

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30 декабря детский психолог Дарья Михайлова рассказала «Известиям», как правильно организовать досуг ребенка во время продолжительных зимних праздников. Она также упомянула о пользе соблюдения режима дня. По ее словам, крайне важными являются прогулки на свежем воздухе и составление плана.

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