Психолог рассказала об организации досуга ребенка на новогодних праздниках

Детский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова) Минздрава России Дарья Михайлова 30 декабря рассказала «Известиям», как правильно организовать досуг ребенка во время продолжительных зимних праздников.

Во-первых, по ее словам, при планировании досуговых мероприятий не стоит забывать о режиме дня, который лучше всего соблюдать даже во время, свободное от учебы. Исключение составляет новогодняя ночь: здесь можно позволить детям полноценно насладиться атмосферой праздника.

«Во-вторых, крайне важными (как и в учебное время) остаются прогулки на свежем воздухе. Совместные прогулки с детьми приносят огромную радость всем участникам, налаживая детско-родительские отношения. Также они вносят неоценимый вклад в здоровье, укрепляя иммунитет (низкие температуры улучшают защитные механизмы организма, а в свежем холодном воздухе почти отсутствуют частицы пыли)», — добавила детский психолог.

Также она обратила внимание, что важно привлекать детей к составлению плана: в какой день и куда вы поедете. Необходимо, чтобы вся семья была вовлечена в этот процесс и мнение каждого учитывалось.

Среди возможных вариантов проведения досуга специалист отметила: поездку в гости к родным или друзьям; организацию небольшой поездки в соседний город или однодневное мини-путешествие в своем городе (подойдут парки, усадьбы, катки, музеи, выставки, экофермы и т.д.); мастер-классы и открытые уроки, которые могут стать отличным вариантом не только для активного времяпрепровождения, но и для новых знакомств; различные активности — картинг, бассейн, скалодром, аквапарк, катание на лошадях.

«Чтобы каникулы не превратились в интенсивные «гастроли», от которых потом нужно отдыхать, важно соблюдать баланс активного и пассивного времяпрепровождения. В таком случае нервная система ребенка будет восстанавливаться, обрабатывать все входящие стимулы, формировать новые нейронные связи. Чередуйте активные мероприятия с домашними днями, когда можно поиграть в любимые настольные игры, порисовать, почитать книги и просто поговорить друг с другом на разные темы», — добавила Михайлова.

Если ребенок отказывается от предложений по проведению досуга и предпочитает оставаться дома, специалист посоветовала постараться выяснить причину такого поведения. Возможно, уровень истощения ребенка в конце года настолько высок, что ему действительно нужно время, чтобы восстановить свои физические силы.

«Если ребенок предпочитает оставаться дома, чтобы провести побольше времени в гаджетах, постарайтесь относиться к его выбору с пониманием. В случае, если для вас важно всё же провести время совместно за пределами квартиры, продемонстрируйте свое искреннее желание, приведите аргументы в пользу того, что ребенок от этого получит. «Мы вместе увидим то, что еще никогда не видели! Я бы очень хотел/а быть рядом с тобой в этот момент!», «Знаю, как тебе нравится скорость! Я так давно не катался/лась с горок! С удовольствием составил/а бы тебе компанию!» — посоветовала детский психолог.

16 декабря педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина в разговоре с «Известиями» заявила, что самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для его здоровья и даже жизни.