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Педиатр назвала самый опасный подарок ребенку на Новый год

Врач Татаркина: самый опасный подарок ребенку — конструктор из магнитных шариков
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Фото: youtube.com/Anna Chi
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Самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже жизни ребенка. Об этом в разговоре с «Известиями» 16 декабря заявила педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

«На первый взгляд конструктор из магнитных шариков — это полезная игрушка для развития ребенка. Но желание пробовать на вкус даже несъедобное не покидает детей любого возраста. Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика — довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребенка многократно увеличиваются», — предупредила Татаркина.

По ее словам, причина кроется в том, что сила притяжения магнитных шариков довольно большая. Попадая в желудок, затем в кишечник и проходя по нему с разной скоростью, магниты притягиваются друг к другу, вследствие чего повреждаются стенки кишечника и желудка вплоть до образования сквозных отверстий.

«Поэтому, заботясь о безопасности ребенка любого возраста, не стоит приобретать ему такую развивающую игрушку», — подчеркнула Татаркина.

Второе место в ее топе самых опасных подарков занимают игрушки с пропеллером (летающие феи, вертолеты и пр.). Как отметила врач, ребенок младшего возраста легко может получить травму, неудачно подставив лицо или палец.

Немалую опасность для здоровья детей, по ее словам, представляет игрушечное оружие: пистолеты с пульками, дротики с острыми наконечниками, мечи.

«Выбрать подарок для ребенка — это такая простая и в то же время сложная задача, так как необходимо учитывать не только развивающие качества, но и безопасность. И именно безопасность ребенка должна быть приоритетом при выборе игрушки», — подытожила специалист.

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5 сентября Татаркина рассказала «Известиям», какие болезни могут развиваться у школьников с началом учебного года и как их предотвратить. Например, для предотвращения развития сколиоза, по словам врача, важны рациональная организация двигательного режима детей дома и в школе, обязательные физкультминутки в течение каждого урока, особенно в начальных классах.

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