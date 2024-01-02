Евродепутат предрек возможный выход Дании и Швеции из ЕС из-за экономики ФРГ

Дания и Швеция, возможно, выйдут из Евросоюза, если в Германии наступит экономически кризис и она больше не сможет продолжать субсидировать весь блок ЕС. Такое заявление 2 января сделал «Известиям» депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

«Успешная экономика ушла, и Евросоюз сейчас рассматривает возможность принятия многих очень бедных стран, которые желают вступить в ЕС. Я думаю, что эти обстоятельства, при которых экономика Евросоюза становится всё беднее и беднее, в тех странах, где наиболее успешные экономики, традиционно наиболее успешные экономики, такие как Германия, переживают один кризис за другим из-за довольно глупой политики, проводимой в отношении Украины или изменения климата», — сказал он.

Бек отметил, что, возможно, что ряд государств-членов рассмотрят выход из ЕС, следуя примеру Великобритании.

«Я думаю, самый очевидный из них — Дания. Дания уже не является частью многих самоубийственных в Европейском союзе. Общая политика предоставления убежища — евро и шенгенская зона. При таких обстоятельствах Дании будет относительно легко покинуть страну», — продолжил депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Второй возможный кандидат на выход из ЕС — Швеция, подчеркнул он, добавив, что эти две страны, возможно, являются двумя наиболее вероятными вариантами.

«Я думаю, что страны Южной Европы сильно субсидируются, поэтому я не могу представить, чтобы они вышли из ЕС, и я думаю, что страны Восточной Европы также получают выгоду от ЕС в настоящее время, поэтому я не думаю, что они рассматривают возможность выхода. Я думаю, что это удерживание многих стран в ЕС по-прежнему заключается в том, что они получают выгоду от ЕС и что, в целом, означает немецкие деньги», — сказал Бек.

Он спрогнозировал, что Европейский союз просуществует до тех пор, пока Германия всё еще будет в состоянии платить или занимать, чтобы платить.

«Когда у немцев больше не будет денег, всё это может рухнуть довольно быстро, и Германия, возможно, не сможет продолжать субсидировать весь блок ЕС в момент, когда ее собственная экономика переживает кризис», — резюмировал политик.

Ранее, 31 декабря, депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман спрогнозировал, что в 2024 года у населения Евросоюза вырастет недовольство нынешней политикой объединения. Депутат указал на то, что США десятилетиями ослабляют ЕС политическими требованиями, которые лишь в последние годы выдвигаются под предлогом противостояния России.

До этого, 18 ноября, премьер-министр страны Виктор Орбан выразил мнение, что действующие лидеры ЕС рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего.

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman 23 октября заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

10 октября распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.

До этого, 1 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что институты ЕС демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана.