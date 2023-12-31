Вассерман спрогнозировал расширение БРИКС и рост числа недовольных в ЕС в 2024 году
- Новости
- Общество
- Вассерман спрогнозировал расширение БРИКС и рост числа недовольных в ЕС в 2024 году
В наступающем 2024 года продолжится интеграция БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС и других новых международных структур, тогда как у населения Евросоюза (ЕС) вырастет недовольство нынешней политикой объединения. Такие прогнозы 31 декабря привел в авторской колонке для РЕН ТВ депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.
Прежде всего эксперт отметил, что 2023 год выдался на редкость бурным, а полностью предсказать его последствия сложно. По этой причине он перечислил те события, которые, по его оценке, в следующем году произойдут почти неизбежно.
«Продолжится расширение и экономическая интеграция новых больших структур – Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, группы БРИКС», — написал Вассерман.
Депутат также указал на то, что США десятилетиями ослабляют ЕС политическими требованиями, которые лишь в последние годы выдвигаются под предлогом противостояния России.
В то же время после потери Европой источника дешевых ресурсов блок ослаб, поэтому у населения входящих в него стран растет недовольство из-за следования американской политике, отметил публицист.
При этом Вассерман считает, что в ближайшее время не стоит ожидать побед на выборах в европейских странах заботящихся об интересах населения сил. Он добавил, что и Соединенных Штатах не исчерпаны все возможности правящих элит для того, чтобы не допустить возвращения к власти экс-президента Дональда Трампа.
Тем не менее, даже в максимально негативном для Трампа сценарии, связанном с его физическим устранением противниками, резко возрастут шансы на избрание еще одного республиканца, Вивека Рамасвами, предполагает эксперт.
Кроме того, в посвященной России части прогноза депутат выразил уверенность в победе российского лидера Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ.
Накануне заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал шуточный прогноз на 2024 год, в котором действующий президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы Трамп.