В 2023 году западные страны – партнеры Киева передали ему $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м свыше $120 млрд. Данную сумму в воскресенье, 31 декабря, озвучил министр финансов Украины Сергей Марченко на своей официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мы привлекли $42,5 млрд на бюджетные нужды Украины, 25% из которых грантовая поддержка», — написал Марченко.

Он также добавил, что за год было проведено свыше 300 рабочих встреч с международными партнерами.

1 января президент России Владимир Путин указал на то, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Она, по его мнению, полностью разрушена.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. По его словам, его необходимо направить уже в следующем месяце, так как оно пойдет на основные нужды бюджета Украины.

Ранее, 26 декабря, газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Киеву €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.