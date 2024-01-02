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В Киеве объявлена воздушная тревога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В столице Украины Киеве в ночь на 2 января объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Кроме того, сирена звучит в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

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Ранее, 1 января, сообщалось о взрывах в Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, взрывы были слышны в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

В этот же день стало известно, что на одном из объектов портовой инфраструктуры Одессы вспыхнул пожар. Уточнялось также, что ночью 1 января воздушная тревога в Одесской области длилась около 3,5 часа.

31 декабря «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе также работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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