Власти сообщили о пожаре в порту Одессы

На одном из объектов портовой инфраструктуры Одессы вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.

«В одном из припортовых терминалов <…> вспыхнул пожар, который был оперативно потушен», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью 1 января воздушная тревога в Одесской области длилась около 3,5 часа.

Со стороны Минобороны РФ комментариев не поступало.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.