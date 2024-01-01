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Власти сообщили о пожаре в порту Одессы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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На одном из объектов портовой инфраструктуры Одессы вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер.

«В одном из припортовых терминалов <…> вспыхнул пожар, который был оперативно потушен», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ночью 1 января воздушная тревога в Одесской области длилась около 3,5 часа.

Со стороны Минобороны РФ комментариев не поступало.

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Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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