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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

«Зеркало недели»: в Киевской области раздались взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает 1 января украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики.

Около 16:50 издание сообщило, что в Киевской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Позднее, около 17:10 и 17:50, уточнялось, что в регионе слышны «мощные взрывы».

Среди прочего, украинское издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале, что взрывы также были слышны в городе Днепр (ранее — Днепропетровск).

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 19:25 мск, в течение 1 января воздушная тревога в Киеве и Киевской области включалась три раза. В последний раз в столице Украины сирены работали с 16:49 до 18:23, в области — с 15:55 до 18:25.

Со стороны Минобороны РФ комментариев не поступало.

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Ранее в этот день стало известно, что на одном из объектов портовой инфраструктуры Одессы вспыхнул пожар. Уточнялось также, что ночью 1 января воздушная тревога в Одесской области длилась около 3,5 часа.

31 декабря «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. В регионе также работали системы противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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