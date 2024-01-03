Как проходят рождественские службы в храмах России — расписание, правила

В день Рождества Христова тысячи верующих собираются в храмах и церквях на праздничную службу. Вместе со священнослужителями прихожане возносят молитвы Господу и радуются чуду. «Известия» рассказывают, в каких храмах будет проходить рождественская служба и какие есть правила ее посещения.

Как проходит служба в церкви на Рождество 2024

Священнослужители перед Рождеством соблюдают особый регламент. Приготовления начинаются еще накануне, в Сочельник.

«Накануне положен особо строгий пост, когда не едят до [первой утренней] звезды. Правда, эта традиция соблюдается, когда Сочельник выпадает на будний день, а не на субботу и на воскресенье», — рассказал «Известиям» священник храма святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Вечером 6 января проходит первая служба, затем богослужения проводятся ночью.

«Если на Пасху главная служба — это ночная служба, то на Рождество все-таки главная служба утренняя. Перед этим служатся всенощные бдения, которые начинаются великим повечерием с соответствующим пением перед этим», — объяснил Савченко.

При этом мирянам необязательно посещать всенощное бдение и службы накануне. Главное — прийти в церковь 7 января. Как правило, службы проходят утром, днем и вечером. Расписание лучше уточнять в зависимости от конкретного храма. Посещать все три необязательно, можно выбрать удобное для себя время.

Рождественские службы 2024 в Москве

В соборе Христа Спасителя, самом известном и величественном храме России, по случаю Рождества Господня пройдет масштабная служба, которая привлечет тысячи верующих. Богослужения возглавит лично патриарх Кирилл, они начнутся 6 января в 23:00. Храм станет центром празднования Рождества в Москве.

Рождественские службы пройдут и в других храмах Москвы — Новодевичьем монастыре, Успенском соборе Крутицкого Патриаршего подворья, храме Вознесения Христова в Сокольниках. Расписание лучше уточнять на сайтах храмов и по телефону справочных служб.

Проводят рождественские богослужения и в других городах России. Во всех крупных населенных пунктах можно посетить рождественские службы и вознести молитву по случаю знаменательного события.

Таким образом, празднование Рождества в России, и в Москве в частности, будет означать возвращение к духовным ценностям и радости от произошедшего чуда. В каждом храме будет создана особая атмосфера, которая поможет верующим ощутить всю величественность и значимость этого праздника. Рождество станет особенным событием, наполняющим сердца христиан радостью и благодатью.

Ранее «Известия» рассказали читателям, как правильно возносить молитвы Господу на Рождество.