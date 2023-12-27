Главные молитвы на Рождество 2024: из чего состоит праздничное богослужение

Каждый год в ночь с 6 на 7 января в православных храмах проходят рождественские богослужения. О том, какие молитвы при этом звучат и в чем их смысл, читайте в материале «Известий».

Рождественское богослужение — как проходит

В православной церкви богослужения находятся в своеобразном суточном цикле. Они начинаются с утрени, за ней следуют вечерня, повечерие, полунощница, часы и литургия. Во время великих праздников, таких как Пасха и Рождество, утренняя и вечерняя службы объединяются во всенощное бдение. Иногда вместо вечерни в это богослужение включают повечерие.

В ходе службы священнослужители исполняют торжественные гимны и молитвы, иногда к ним присоединяются прихожане.

Тропарь Рождества

Главным гимном православного рождественского богослужения является тропарь — краткое молитвенное песнопение в честь праздника. В нем раскрывается суть торжества. Например, в тропаре к Пасхе поется о Воскресении Господнем.

Тропарь Рождества был написан около IV века нашей эры. Его поют во время праздничного богослужения и в последующие дни до 13 января. Во время службы его исполняют несколько раз, а хору подпевают все присутствующие.

В тропаре Рождества говорится о том, как люди познали Бога. При этом вспоминают о волхвах — восточных мудрецах, которые изучали звезды. Появление на небе Вифлеемской звезды привело их на поклон к «Солнцу правды», то есть Сыну Божиему, через которого волхвы познали истинную веру.

В переводе со старославянского на русский гимн звучит так: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!»

Кондак Рождества

Еще одним важным элементом рождественского богослужения является кондак. Это песнопение продолжает тему, затронутую в тропаре, и раскрывает ее более подробно.

В Рождество на службах исполняют особый кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает». У него необычная история. По легенде, автором гимна был Роман Сладкопевец, живший в начале VI века. В юности у него не было музыкального слуха и чистого голоса, из-за чего товарищи по церковному хору насмехались над ним.

Однажды после рождественского богослужения, во время которого нападки были особенно жестокими, Роман провел много времени, молясь Богородице. Вернувшись домой, он крепко уснул и во сне увидел Божию Матерь, которая вложила ему в уста свиток. Когда священнослужитель пришел в храм вновь, он вдруг вышел вперед и исполнил гимн, который сочинил сам, изумив всех присутствующих чудесным исполнением. До сих пор «Дева днесь Пресущественнаго раждает» считается одним из величайших произведений церковной поэзии.

В переводе на современный русский язык кондак звучит так: «Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог».

Рождественские стихиры

Уже во время Рождественского поста в храмах начинают исполнять стихиры — поэтические песнопения, напоминающие о предстоящем празднике. Каждое из них состоит из одной строфы. Чем важнее торжество, тем больше стихир включают в богослужение.

Во время всенощного бдения на Рождество читается отрывок из Евангелия, а затем самая известная стихира, связанная с праздником: «Слава в вышних Богу и на земле мир!» В ней вспоминают, как ангел возвестил пастухам о рождении Христа в Вифлееме. Кроме того, эта строфа прославляет момент примирения человеческой природы с Богом, которое сделал возможным Спаситель.

В переводе на русский она звучит следующим образом: «Слава в вышних Богу и на земле мир! В этот день принимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В этот день Ангелы рожденного Младенца как Бога славословят: «Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей благоволение!»

Рождественский канон и ирмосы

В состав рождественского богослужения также входят два канона. Это гимнографические произведения, которые состоят из восьми или девяти песен. Каждая песня в свою очередь делится на две или три поэтические строфы.

Первые строфы называются ирмосами, в них кратко излагается общий смысл каждой песни. Рождественский канон состоит из девяти песнопений, которые как бы прослеживают историю Спасителя с ветхозаветных времен до прихода на землю. Полный текст можно найти в молитвослове.

Акафист Рождества

Акафист — это многострофное поэтическое произведение, близкое по форме древнему кондаку и канону. Его отличительными чертами являются более простой язык и понятная структура.

Жанр акафиста возник примерно в VII веке. Долгое время существовало только одно подобное произведение — «Акафист Пресвятой Богородице», или «Великий акафист». В XIV веке стали появляться песнопения, подражающие изначальному. Постепенно собственные акафисты, написанные разными авторами, появились у всех почитаемых икон Божией Матери и у большинства святых.

На сегодняшний день тексты новых акафистов рассматриваются и утверждаются синодальной богослужебной комиссией. Затем их печатают в отдельных сборниках.

Существует множество акафистов Рождеству. Они практически не используются в богослужениях, однако могут представлять интерес для верующих. Пример подобного произведения можно найти в электронном молитвослове.

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