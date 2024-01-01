Подросток напоролся на щепку при катании с горки в Свердловской области

Подросток получил травму, катаясь с горки в Карпинске Свердловской области. Об этом 1 января сообщила прокуратура региона.

«30 декабря в вечернее время 12-летний подросток во время пребывания на площади Карпинска при скатывании с горки травмировался. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал одежду ребенка, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища», — сообщило ведомство в Telegram.

Подростка госпитализировали для оказания медицинской помощи. В настоящее время горка закрыта.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и установлены все обстоятельства инцидента.

Ранее, 23 декабря, в поселке Усть-Абакан в Хакасии обрушилась деревянная горка. В результате пострадали один взрослый и девять детей, у пяти зафиксированы ушибы, у четырех — переломы. В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после обрушения горки. После вход на постройку перекрыли заградительной лентой.