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СК возбудил уголовное дело после оскорбления мигрантами участников СВО

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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В Челябинской области возбуждено уголовное дело после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает СУ СКР по Челябинской области на своем сайте.

Согласно опубликованному видео, ночью 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска группа иностранных граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вела себя вызывающе.

«В публикации отмечается, что мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Также они нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия, одному из участников специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

В целях установления обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступления лиц.

Среди прочего Следственный комитет России сообщил на своем сайте, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в отношении мужчин, избивших в Санкт-Петербурге 40-летнего ветерана специальной военной операции, завели уголовные дела о возбуждении ненависти по национальному признаку. Как известно, один из задержанных является гражданином Абхазии.

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