Против избивших ветерана СВО мужчин завели дела о возбуждении ненависти
Против мужчин, избивших в Санкт-Петербурге 40-летнего ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, завели уголовные дела о возбуждении ненависти по национальному признаку. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК России.
«По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности», — говорится в сообщении.
Как известно, один из задержанных является гражданином Абхазии.
На данный момент проводятся следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день Следственный комитет (СК) РФ ужесточил статью уголовного дела об избиении участника СВО до ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ведомство отметило, что, по версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив травмы. Избежать более серьезного исхода удалось благодаря реакции прохожих и своевременной квалифицированной медицинской помощи.
Также в этот день петербургский суд отправил под стражу Иракли Мунчаву, который является подозреваемым в нападении на участника СВО.
Нападение на 40-летнего ветерана СВО Виталия Павловского произошло вечером 18 декабря у дома №2 по Биржевому переулку в Петербурге. Мужчина вместе с женой шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на пешеходной части. Рядом стояли двое мужчин. Павловский сделал им замечание за неправильную парковку, вследствие чего возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе избиения мужчины выкрикивали националистические оскорбления, а также называли Павловского «русской свиньей». Кадры с камер видеонаблюдения показали, что они пытались бить по голове со стороны, которую ветеран СВО был не в состоянии прикрыть из-за ампутированной руки. Также удары наносились и по сохранившейся части руки.
Полицейские оперативно задержали нападавших. При обыске у них было обнаружено травматическое оружие.