Реклама
Прямой эфир
Общество
Верховный суд России признал право болельщиков на еду и напитки на стадионе
Общество
Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро
Мир
Армянский регулятор приостановил вещание «Sputnik Армения» на 30 дней
Общество
В Москве на выставке «Россия» прошла жеребьевка участников «Игр будущего»
Мир
Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа
Мир
Венгрия отказалась следовать новой миграционной политике Евросоюза
Общество
В Москве опровергли существенный рост госпитализаций по ОРВИ и коронавирусу
Мир
Более 5,2 тыс. грузовиков стоят в пробках на въезде на Украину из стран ЕС
Мир
В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы
Происшествия
Мошенники похитили у москвички более 2,4 млн рублей
Политика
Лавров уверен в справедливом завершении конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку после падения с крыши льда на людей в Люберцах
Политика
В Госдуме высказались об идеях по изъятию замороженных активов России
Общество
В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий
Мир
В МИД РФ сообщили о выводе из Газы всех обратившихся за помощью россиян

Против избивших ветерана СВО мужчин завели дела о возбуждении ненависти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против мужчин, избивших в Санкт-Петербурге 40-летнего ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, завели уголовные дела о возбуждении ненависти по национальному признаку. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК России.

«По версии следствия, подозреваемые 18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района избили участника СВО, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности», — говорится в сообщении.

Как известно, один из задержанных является гражданином Абхазии.

На данный момент проводятся следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Веский «Садовод»: как сократить преступность среди мигрантов
Что предпримут власти после нападения гастарбайтеров на полицейских на московском рынке

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) РФ ужесточил статью уголовного дела об избиении участника СВО до ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ведомство отметило, что, по версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив травмы. Избежать более серьезного исхода удалось благодаря реакции прохожих и своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Также в этот день петербургский суд отправил под стражу Иракли Мунчаву, который является подозреваемым в нападении на участника СВО.

Нападение на 40-летнего ветерана СВО Виталия Павловского произошло вечером 18 декабря у дома №2 по Биржевому переулку в Петербурге. Мужчина вместе с женой шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на пешеходной части. Рядом стояли двое мужчин. Павловский сделал им замечание за неправильную парковку, вследствие чего возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе избиения мужчины выкрикивали националистические оскорбления, а также называли Павловского «русской свиньей». Кадры с камер видеонаблюдения показали, что они пытались бить по голове со стороны, которую ветеран СВО был не в состоянии прикрыть из-за ампутированной руки. Также удары наносились и по сохранившейся части руки.

Полицейские оперативно задержали нападавших. При обыске у них было обнаружено травматическое оружие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023