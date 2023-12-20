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Одного из избивших ветерана СВО в Санкт-Петербурге заключили под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Петербургский суд отправил под стражу Иракли Мунчаву, который является подозреваемым в нападении на участника специальной военной операции (СВО). Об этом 19 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По информации пресс-службы, данная мера пресечения будет действительна по 17 февраля 2024 года.

Помимо этого, отмечается, что суд на 72 часа продлил срок задержания Рустаму Лакашии, второму подозреваемому в нападении. Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием Лакашии, которому в здание суда была вызвана скорая помощь.

«Следствие полагает, что не позднее 17:32 18 декабря Мунчава и Лакашия, <…> желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к обществу, выражающееся в нарушении правил дорожного движения, учинили словесный конфликт с П., в результате которого нанесли последнему не менее 10 ударов в область туловища и головы», — говорится в сообщении.

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Нападение на 40-летнего ветерана СВО Виталия Павловского произошло вечером 18 декабря у дома №2 по Биржевому переулку в Петербурге, сообщило агентство «Регнум». Мужчина вместе с женой шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на пешеходной части. Рядом стояли двое мужчин. Павловский сделал им замечание за неправильную парковку, вследствие чего возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Полицейские оперативно задержали нападавших. При обыске у них было обнаружено травматическое оружие.

По данным «Регнума», в ходе избиения мужчины выкрикивали националистические оскорбления, а также называли Павловского «русской свиньей». Кадры с камер видеонаблюдения показали, что они пытались бить по голове со стороны, которую ветеран СВО был не в состоянии прикрыть из-за ампутированной руки. Также удары наносились и по сохранившейся части руки.

Виталий Павловский потерял руку более 20 лет назад, а с началом российской спецоперации принял решение пойти добровольцем, однако ему долго отказывали из-за инвалидности, узнал «Регнум». Он смог отправиться на передовую после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Павловский нес службу в пехотной части, выполняя боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжелыми ранениями. Издание также узнало, что Павловский является многодетным отцом.

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