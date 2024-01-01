С Google и Meta в полном объеме взыскали задолженности по штрафам в РФ

Судебные приставы взыскали в полном объеме задолженности по штрафам с американских корпораций Google и Meta (признана экстремистской в РФ), следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

При поиске долга компаний по состоянию на 1 января на сайте отсутствуют сведения об исполнительных производствах в отношении компаний.

Крупные штрафы были взысканы также с мессенджера Telegram, соцсети TikTok и платформы видеохостинга YouTube.

Продолжаются взыскания с соцсети X (бывш. Twitter) на общую сумму более 51 млн рублей и с Twitch Interactive на сумму 23 млн рублей.

Google неоднократно подвергался штрафам со стороны российских ведомств. Ранее, 20 декабря, Таганский суд Москвы назначил компании компании третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за отказ удалить с YouTube фейки о специальной военной операции (СВО), а также контент, признанный распространяющим ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

До этого, 8 декабря, мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы штрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции России по защите Донбасса.

В октябре Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в РФ. В частности, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации по защите Донбасса.