Суд назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей

Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за отказ удалить из Youtube фейки о специальной военной операции (СВО) России на Украине, а также контент, признанный распространяющим ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом 20 декабря сообщает ТАСС.

«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. рублей», — сказал судья.

Согласно материалам дела, поводом для протокола стал ряд роликов, размещенным на платформе Youtube. В них была отображена недостоверная информация о потерях армии России на Украине, а также о жертвах среди гражданского населения. Кроме того, на площадке была размещена недостоверная информация о планах РФ применить ядерное оружие.

Также в Youtube присутствовал контент, признанный пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, и различные экстремистские материалы. Роскомнадзор направил в Google уведомление о необходимости удалить этот контент, однако оно было проигнорировано.

Ранее, 8 декабря, мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы уже штрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции России по защите Донбасса.

До этого, 14 сентября, мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Компанию признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).

Ранее, 27 октября, Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в РФ. В частности, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации на Украине.

В мае суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию также на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.