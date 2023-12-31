Около 2 млн внутренних переселенцев на Украине могут лишиться льготных выплат с 1 февраля 2024. Об этом 31 декабря сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

«На сегодняшний день действует постановление министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать 2 млн внутренне перемещенных лиц», — сказала она в видео, размещенном в ее Telegram-канале.

Вице-премьер Украины отметила, что в настоящее время льготные выплаты предоставлены 2,5 млн людей, из которых 40% живут только за счет помощи государства.

Верещук указала, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать соответсвующий проект. По ее словам, он внесет изменения в действующий документ.

Ранее, 28 декабря, Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

27 декабря вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрди что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.