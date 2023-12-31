Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за потерю Марьинки. Об этом 31 декабря заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский, потерял город? Потерял! [главком ВСУ Валерий] Залужный, ты, [командующий сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский, потеряли город, министр обороны [Украины Рустем] Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно», — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Кроме того, он отметил, что Марьинка была важным городом со стратегической точки зрения.

Соскин также указал на то, что президент Украины ранее обещал вернуть Артемовск (укр. название — Бахмут) Донецкой Народной Республики и другие населенные пункты, а в результате потерял еще больше территорий. По его словам, так Зеленский показал всю некомпетентность и неспособность управлять страной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки 25 декабря. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий.

Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие населенного пункта российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.