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Кабмин РФ направил 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получит 498,96 млн рублей на доработку самолета Ил-114 в качестве взноса РФ в уставный капитал предприятия. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Предоставить в 2024 году из федерального бюджета публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация» <...> в качестве взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества <…> в целях финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 <…> бюджетные инвестиции в размере 498 960 тыс. рублей», — сказано в документе.

Там отмечается также, что обеспечить мероприятия, связанные с финансированием, поручено Минпромторгу РФ и Росимуществу.

Результатом выделения бюджетных средств должны стать свидетельства о годности комплектующих изделий в отношении не менее трех модернизируемых систем самолета Ил-114-300 до конца 2025 года.

Ил-114-300 — российский турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет. Может эксплуатироваться с небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. Является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.

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25 декабря глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил о выполнении программы гособоронзаказа 2023 года в полном объеме и в срок. По его словам, Минобороны РФ получило все заказанные самолеты, при этом на 2024 год «заказ еще больше».

Ранее, в конце ноября сообщалось, что ОАК планирует произвести 70 единиц Ил-114 до 2030 года. Кроме того, за тот же период планируется выпустить 142 самолета SJ-100 и 115 Ту-214.

Мишустин в августе сообщил, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли.

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