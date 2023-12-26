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Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год

Глава ОАК: всё по гособоронзаказу на 2023 год поставлено в полном объеме и в срок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь сообщил о выполнении программы гособоронзаказа 2023 года в полном объеме и в срок. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» 25 декабря.

«Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, всё поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолетам — буквально в два раза, как, допустим, по самолету Су-57, это сложный самолет. Мы с честью с этой работой справились», — заявил он.

Как рассказал глава ОАК, Минобороны РФ получило все заказанные самолеты, при этом на 2024 год «заказ еще больше».

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2 декабря ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130 от Иркутского авиационного завода Объединенной авиастроительной корпорации. Сообщалось, что завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа Также на предприятии приступили к производству самолетов по программе 2024 года.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что для российских истребителей пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники, которые самолеты будут нести на борту. Самолет сможет управлять группой таких аппаратов. Дроны, сброшенные группой Су-57 в количестве десятков штук, позволят истребителям прорвать противовоздушную оборону противника.

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