ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа. Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС (Воздушно-космические силы. — Ред.) России», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Он также добавил, что на предприятии приступили к производству самолетов по программе 2024 года.

Отмечается, что истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны, возросли боевые возможности самолетов: увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, в состав вооружения ввели новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сотен километров.

Учебно-боевой самолет Як-130 позволяет на современном уровне обучать пилотов боевых самолетов поколений «4+» и «5». Такой самолет выступает основным компонентом учебно-тренировочного комплекса.

24 ноября Авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК «Ростеха») в Комсомольске-на-Амуре передал партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. В пресс-службе добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах работы, а также совершили перелет с аэродрома до места несения службы.