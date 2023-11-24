ВКС РФ до конца 2023 года получат партию новейших истребителей Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца 2023 года получат партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В публикации указали, что Авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК «Ростеха») в Комсомольске-на-Амуре также передал партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++.

«Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок», — приводятся в сообщении слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

В пресс-службе добавили, что истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах работы, а также совершили перелет с аэродрома до места несения службы.

«Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны», — добавил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяко.

Ранее, 14 ноября, в госкорпорации «Ростех» рассказали, что боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 наращиваются, внедряются самые современные технологии. Отмечается, что платформа Су-57 эволюционирует, эффективность истребителя продолжает расти. В настоящее время истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, рассказали в госкорпорации.

До этого, 13 октября, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «Известиям» преимущества истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности и огневой мощи. Кроме того, он малозаметен.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.