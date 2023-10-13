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Военный эксперт назвал преимущества истребителя пятого поколения Су-57

Военный эксперт Матвийчук: Су-57 пятого поколения — очень мощная машина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук 13 октября рассказал «Известиям» о преимуществах истребителя пятого поколения Су-57, партию которых российские авиастроители передали Минобороны РФ.

«Истребитель пятого поколения Су-57 — одна из новейших наших разработок. Он превосходит все истребители четвертого поколения по скорости, маневренности, огневой мощи, также он малозаметен. Это очень мощная машина. Конечно, у американцев есть что-то похожее, но наш Су-57 имеет очень большой перспективный уровень роста. В отличие от того [истребителя], который мы приняли буквально три-четыре года назад, это абсолютно другая машина, которая выполняет функции поддержки пехоты на поле боя», — сказал Матвийчук.

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Накануне журнал Military Watch написал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Журнал называет одним из главных преимуществ Су-57 возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне специальной военной операции. В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая.

В августе стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Тогда же сообщалось, что для Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух — воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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