Для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности

Ракеты малой дальности РВВ-МД2, созданные для российского истребителя пятого поколения Су-57, опережают американские разработки на 5–10 лет, сообщили представители компании — разработчика ГосМКБ «Вымпел» в статье в журнале «Арсенал Отечества».

Отмечается, что разработка и испытания ракеты «воздух – воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя поколения Су-57.

«Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на 5–10 лет», — говорится в материале.

Ранее, 30 июля, американское издание Military Watch отметило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В материале отметили ценность таких характеристик, как исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух – воздух» Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет.

Еще в июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь также отмечал, что в текущем году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.