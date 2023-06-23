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Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С

Мантуров: российские авиастроители передали МО РФ очередную партию новых Су-35С
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов Су-35С. Об этом 23 июня сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов. Су-35С — один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом», — передает слова Мантурова сайт правительства России.

Боевые машины уже совершили перелет на аэродром базирования. Новые Су-35С приняли технические службы, они также прошли заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах. Партию новых самолетов изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, предприятия ОАК, которые выполняют гособоронзаказ, получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства. Благодаря этому были введены новые производства и объекты. Это позволяет предприятию наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объемы производства.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», — отметил Слюсарь.

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Самолеты Су-35С используются сейчас Вооруженными силами (ВС) РФ в зоне спецоперации на Украине. Минобороны РФ 2 июня опубликовало кадры боевой работы российских военных истребителей. Самолеты выполняли задачи по прикрытию самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС России, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ведомство 25 мая также сообщило, что экипажи многоцелевых самолетов Су-35С своевременно обнаружили и уничтожили самолет ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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