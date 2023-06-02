Российские истребители Су-35С уничтожили самолет украинских националистов

Во время одного из вылетов экипажи российских военных истребителей Су-35С своевременно обнаружили и уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы опубликовало 2 июня Минобороны РФ.

Истребители выполняли задачи по прикрытию самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС России, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты Су-35С выполняли с подвешенными ракетами различного класса.

23 мая экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.