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Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи многоцелевых самолетов Су-35С своевременно обнаружили и уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 25 мая сообщило Минобороны России.

Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса

В ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

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Ранее, 23 мая, экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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