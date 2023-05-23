Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 мая сообщило Минобороны России.

На видео представлено, как военные готовят вертолет к вылету, заряжают его и проверяют всё необходимое. Затем пилот устраивается в кабине и поднимает вертолет в небо.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

В ведомстве добавили, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее, 18 мая, штурмовики Су-25 Восточного военного округа (ВВО) уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Для этого с малых высот экипажи штурмовой авиации парами выполнили пуски ракет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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