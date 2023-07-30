В США оценили боевые качества российского Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный военный самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом говорится 30 июля в публикации на сайте американского издания Military Watch.

«Наиболее ценные его характеристики исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые», — отмечается в статье.

Сейчас в распоряжении ВКС РФ есть десять самолетов, парк которых должен расширится до 76 к концу следующего года. Отмечается, что впоследствии объем производства значительно возрастет.

Как уточняет «Газета.Ru», истребитель Су-57 является преемником Су-27, который в 1980-е считался лучшим истребителем в мире. Отмечается, что Су-57 активно применяется российскими силами в ходе спецоперации на Украине.

Ранее, в середине июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что планируется увеличение объема поставок в Вооруженные силы (ВС) РФ истребителей пятого поколения. До этого, 13 июля, вторая за текущий год партия новых истребителей поколения «4++» Су-35С была передана Министерству обороны РФ.

В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь также отмечал, что в текущем году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.