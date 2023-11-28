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Источник сообщил о разработке новых мини-БПЛА для истребителей Су-57

Источник «РИА Новости»: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт
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Фото: TASS/YURI KOCHETKOV
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Для российских истребителей пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники, которые самолеты будут нести на борту. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал информированный источник.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — сообщил источник «РИА Новости».

По его данным, самолет сможет управлять группой таких аппаратов.

«Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», — указал собеседник, добавив, что речь идет об ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), а также о беспилотниках радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дополняет «Газета.Ru».

Так, по словам источника, дроны, сброшенные группой Су-57 в количестве десятков штук, позволят истребителям прорвать противовоздушную оборону (ПВО) противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам.

Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и оснащен самой передовой электроникой. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом сохраняет маневренность даже при больших перегрузках.

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Ранее, 18 ноября, сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации взяли на вооружение новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Военнослужащие ВС РФ, опробовавшие новинку в действии, отметили управляемость и простоту изделия в применении новых боеприпасов, отметили в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

«Скальпель» ― бюджетный аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет». Главные отличия разработки «Востока» от модели компании ZALA ― это камера и система захвата целей.

В сентябре главный конструктор компании ZALA Aero Александр Захаров рассказал, что новый беспилотник «Италмас» станет аналогом «Герани» — небольшого дрона с уникальной системой самонаведения.

Устройство представляет собой дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Задача «Италмаса» — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект.

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