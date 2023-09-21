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В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Новый беспилотник «Италмас», разработанный компанией Zala Aero, станет аналогом «Герани» — небольшого дрона с уникальной системой самонаведения. Об этом рассказал главный конструктор организации Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-1» в среду, 20 сентября.

«Он более глубинного действия, то есть [дальность действия переваливает] за 200 км. И с увеличенной боевой частью», — рассказал Захаров.

Устройство представляет из себя дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Задача «Италмаса» — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект.

Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания, а топливо хранится в крыльях устройства. Беспилотник является полностью отечественной разработкой.

«Дроны-камикадзе действуют роями. С рассвета до заката»
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Ранее, 18 сентября, стало известно, что военные группы «Царские волки» получат для испытаний в зоне спецоперации от НПО «Андроидная техника» дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80». Беспилотники собраны из композитных материалов, что позволило значительно снизить их вес. Устройства этой модели способны развивать скорость до 130 км/ч.

Перед этим, 14 сентября, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что вынуждены прятать технику от российских беспилотников. Опасность для украинских подразделений представляют барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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