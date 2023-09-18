«Царским волкам» передали дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80»

НПО «Андроидная техника» передала дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, военным группы «Царские волки» в зоне специальной военной операции (СВО) для испытаний на поле боя. Об этом сообщил директор предприятия-разработчика Евгений Дудоров в интервью «РИА Новости» 18 сентября.

«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации», — сказал он.

По словам Дудорова, применение композитных материалов при производстве «БАС-80» позволило сделать дроны более легкими и компактными — весом всего 1,7 кг, а конструкция со складными крыльями позволяет поместить его в тубус для переноски.

Полезная нагрузка «БАС-80» составляет 500 г, с возможностью увеличения до 2 кг. Запуск происходит посредством стартового порохового заряда.

На данный момент, как отмечает директор предприятия, новый дрон-камикадзе успешно подтвердил свои технические характеристики, а испытания в целом проходят успешно.

Испытания подтвердили, что «БАС-80» способен лететь со скоростью до 130 км/ч, высота полета составляет до 200 м, а дальность — до 30 км.

Ранее 18 сентября Минобороны РФ рассказало о работе истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС), осуществляющих боевые налеты на силы противника в зоне СВО.

Летчики экипажа патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

Также 18 сентября военнослужащие расчета миномета 2С4 «Тюльпан» рассказали об особенностях работы техники и важности осуществлять боевые задачи в оперативном режиме.

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — уникальная машина большой мощности снарядом 240-миллиметрового калибра и весом более 130 кг. Российские бойцы используют его для поражения опорных пунктов врага.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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